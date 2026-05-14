静岡市役所の前にあるこの小さな店。しかし、昼になると、次々と客がやってきます。（客）「うまいし、ボリューミー」（客）「この値段で、このボリュームは安い。頑張ってると思う」実はここ、テイクアウト専門の弁当店。それもちょっと変わっていて、メニューはお高いイメージの「うな丼」とボリューム満点の「からあげ丼」のみ。しかし、驚くのはそれだけではなく、衝撃的な安さ。メニュ&#