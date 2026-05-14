timelesz timelesz、新体制2作目となるCDシングル『消えない花火』が、7月29日に発売決定。あわせて新ビジュアルと全ジャケット写真も解禁された。「消えない花火」は新体制timeleszのシングルとしては初のポップバラード。出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚いメロディと歌詞が特徴で、“花火は消えゆくものだが、共に過ごした想い出は心の中に生き続ける”というテーマも内包したエモーショナルなラブソン