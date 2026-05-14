１４日の東京株式市場は強弱観対立のなか日経平均株価は方向感が定まりにくく、強含みもみ合いが予想される。前日は朝安後に切り返し５００円あまり水準を切り上げて史上最高値を更新したが、きょうは目先利益確定の動きも出やすく、上昇しても上値は限定的となる可能性がある。前日の欧州株市場では独ＤＡＸをはじめ主要国の株価が総じて上昇。インフォニオン・テクノロジーズなど半導体主力銘柄の一角が買われ投資家のセ