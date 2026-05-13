磐越道の事故から今日で1週間です。北越高校の生徒ら21人が死傷した事故で、レンタカーの手配などをめぐり学校とバス会社の主張が真っ向から対立しています。事故はなぜ起きてしまったのか。これまでの経緯を振り返ります。 事故は、5月6日に福島県郡山市の磐越自動車道で起きました。北越高校のソフトテニス部を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。20人が重軽傷を負い、17歳の男子生徒が亡くな