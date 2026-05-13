山形県酒田市では、新緑の中、鮮やかに咲き誇るツツジの花が見ごろを迎えています。 【写真を見る】新緑の中で白く鮮やかに咲くツツジ酒田市で見ごろ迎える気温高い日続き去年より早い見ごろに（山形） 酒田市の本間美術館にある鶴舞園です。こちらでは、いまツツジの花が見ごろを迎えています。 鶴舞園は北前船の舟運で栄えた本間家が２００年以上前に作った庭園で、国の名勝にも指定されています。 庭園内には１５０株ほ