「ライバルの台頭はむしろ大歓迎！」ここにきてサッカー日本代表に朗報が届いた。ＤＦ板倉滉(こう)（29）の復帰である。オランダ１部のアヤックスに所属する板倉は4月11日、リーグ戦のヘラクレス戦で約２ヵ月半ぶりに実戦に復帰。本職のセンターバックではなくボランチでの起用だったが、落ち着いたプレーを披露。試合後には「ようやく戻って来られた」と笑みがこぼれた。「ここまで長かったですが、やっと一つステップを上がれま