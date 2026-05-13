板倉滉「ようやく戻って来られた」約２ヵ月半ぶり実戦復帰　森保ジャパンの”キーマン”が明かすホンネ

「ライバルの台頭はむしろ大歓迎！」

ここにきてサッカー日本代表に朗報が届いた。ＤＦ板倉滉(こう)（29）の復帰である。

オランダ１部のアヤックスに所属する板倉は4月11日、リーグ戦のヘラクレス戦で約２ヵ月半ぶりに実戦に復帰。本職のセンターバックではなくボランチでの起用だったが、落ち着いたプレーを披露。試合後には「ようやく戻って来られた」と笑みがこぼれた。

「ここまで長かったですが、やっと一つステップを上がれました。焦りもありましたけど、筋肉系ではなく腰の痛みだったので、慎重にバランスを見ながら調整してきました。普通のケガと違って（体の芯でもある）腰だったので、いつから走り出せるかとか、復帰までの予定が見えず、メンタル的にキツい時期もありました。まずは久しぶりにプレーできたことをポジティブに捉えたい。ここから調子を上げていければ」

前回のカタール大会を経験し、アジア最終予選では３バックの中心を担った板倉。だが、コンディション不良で昨年10月のブラジル戦、今年３月のイングランド戦と、森保ジャパンが強豪相手に金星を挙げた２試合はいずれも不在だった。その間に最終ラインでは鈴木淳之介（22）ら新たな力が出て来た。自身の立場を考えれば危機感もあるはずだ。

「イングランド戦は自宅で見ていました。簡単な試合ではなかったですが、みんなが本大会を想定しながら戦っている姿に刺激を受けました。自分がいない間にも良いプレーをしている選手がたくさんいたことは理解していますし、代表なので競争があるのは当然。（立場が）安泰な選手なんて一人もいないですから。

ただ、守備はチーム全体で協力してやるもの。僕自身も前回大会から成長しているし、新しい選手の台頭はチームにとってプラスでしかない。層が厚くなったことは歓迎すべきですし、そのなかで自分もアピールしていきたい」

復帰前には森保一監督（57）がクラブを訪問したことも報じられた。

「どういう話をしたか……内容は控えますが、気にかけてもらっていることは素直に嬉しかったですね」

カタール大会ではグループリーグの３試合に出場したが、敗退した決勝トーナメント１回戦（ベスト16）のクロアチア戦は累積警告で出場できなかった。北中米大会は、そのリベンジの場でもある。

思い起こせばカタール大会は開幕前にヒザの靭帯を痛め、出場が危ぶまれながら、ほぼぶっつけ本番で臨み、期待に応える働きを見せていた。

「前回を思えば、このタイミングでピッチに立てたことはよかった」

板倉の復帰戦では、同じアヤックス所属の冨安健洋（27）も後半途中から出場。こちらも故障明けだったが、15分ほどで退場となる不運もあった。それでも、二人がピッチに立てた事実は朗報だろう。

Ｗ杯登録メンバーの発表は5月15日。欧州で牙を研ぐ侍たちが、様々な想いを胸にその日を待つ。

『FRIDAY』2026年5月15・22日合併号より

取材・文：栗原正夫