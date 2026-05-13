岡山市長定例会見12日 岡山市が12日、2022年度の「市民経済計算」の結果を公表しました。 市民経済計算は、市の経済規模などを示すもので、国のGDPの岡山市版と言えるものです。2022年度の実質市内総生産は2兆9714億円で、現在の統計手法になった2011年度と比べて+2597億円（9.58%増）でした。名目では3兆874億円で、2011年度比+4277億円(16.08%増）です。 1人当たりの市民所得（名目）は347万3000円で、11年間の伸び