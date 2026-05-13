すき家（東京都港区）の牛丼チェーン店「すき家」が、今年も夏の人気メニュー「めかぶオクラ牛丼」を5月19日午前9時から期間限定で販売します。【えっ？】“60円”のメニューもおいしそう！「すき家」の新商品を一挙にチェック！同商品は、牛丼に三陸産のめかぶとオクラをトッピングしたメニュー。めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどのうまみが詰まった“旨だし醤油（しょうゆ）”を使用して、さっぱりとした味わ