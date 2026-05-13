すき家（東京都港区）の牛丼チェーン店「すき家」が、今年も夏の人気メニュー「めかぶオクラ牛丼」を5月19日午前9時から期間限定で販売します。

【えっ？】“60円”のメニューもおいしそう！ 「すき家」の新商品を一挙にチェック！

同商品は、牛丼に三陸産のめかぶとオクラをトッピングしたメニュー。めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどのうまみが詰まった“旨だし醤油（しょうゆ）”を使用して、さっぱりとした味わいと牛丼のうまみ、“ねばとろ”食感が一度に楽しめます。

めかぶとオクラはマグネシウム、ビタミンK、葉酸、食物繊維などを含んでおり、これからの暑さが増す時期でもおいしく食べながら栄養素をとることができます。価格は並盛りが660円（以下、税込み）です。

さらに、同商品に「山かけ」をトッピングした「山かけめかぶオクラ牛丼」（並盛り800円）、粗めに刻んだ生姜（ショウガ）を使ったソースが豊かな香りと食感をプラスする「生姜めかぶオクラ牛丼」（並盛り720円）も発売。「めかぶオクラ」（210円）と「生姜ソース」（60円）は単品でも販売されます。