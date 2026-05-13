13日朝、山形県鶴岡市の漁港で80代の男性が海に浮いているのが発見されました。駆け付けた消防によって男性は引き揚げられましたが、心肺停止の状態で、その後、死亡が確認されました。死亡したのは87歳の男性です。山形県漁業協同組合によりますと、男性は鶴岡市の米子漁港に12日夜から翌13日の未明にかけてタイのはえ縄漁に出るため、1人で入港しました。そして13日午前6時50分ごろ、男性が海にうつぶせ状態で浮かんでいるところ