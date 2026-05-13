Image: Wachiwit / Shutterstock.com Geminiへ大きく舵を切ることに！Apple（アップル）は、AI戦略で苦戦を強いられています。Apple Intelligenceに統合されたSiriが、もっと賢くなったらいいのにな〜。そう願っている人は少なくないでしょう。ようやく目指してきた答えが出そろったようです。Geminiに頼る姿勢が鮮明にすでにAppleは、自前でAIモデルを完成させるのではなく、Google（グーグ