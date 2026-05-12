ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は12日に予選2日目が行われた。絶好枠をモノにできなかった。佐藤大佑（35＝東京）はチルト2度で臨んだ1号艇の6Rで2コースの向後龍一に捲られて4着に終わった。「起こしで鳴きっぱなしだったし、行き足がなくなっていました。伸び返すことができなかった」とプロペラ調整の失敗を悔やんだ。それでも「自分にとってインは一番勝ちにくいコースだし悲観はしていませ