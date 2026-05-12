北陸新幹線の大阪までの延伸をめぐり、12日、北陸3県の知事がそろって国土交通省や自民党、日本維新の会を訪問し、1日も早い全線開業を要望しました。「3県足並みを揃えて」の要望のはずが、ルートをめぐる隔たりが改めて浮き彫りになりました。石川と福井の知事が交代して以降、初めて北陸新幹線の延伸をめぐる要望で東京を訪れた3県の知事。福井県・石田嵩人知事「北陸3県でまた要請を行えるということで非常に心強い」北陸新幹