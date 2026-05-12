女性の紹介を受けた見返りに金を支払ったとして、性風俗店代表の男ら3人が逮捕されました。福岡県内でいわゆる「スカウトバック」が摘発されるのは初めてです。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市・中洲の性風俗店代表、水嶋学容疑者（45）です。警察によりますと、水嶋容疑者は去年7月から12月にかけ、店に女性を紹介した39歳のスカウトの男に対し、対価として15万6000円余りを支払った疑いが持たれています。スカウトの男