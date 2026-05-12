歌手のブリトニー・スピアーズが、家族が集まった姪マディーの高校の卒業式にも姿を見せなかったことが分かった。ブリトニーの両親のほか、妹ジェイミー・リン、ブリトニーと元夫ケヴィン・フェダーラインの長男ショーン・プレストンらは出席していたが、ブリトニーの姿がなかったことで、一家との関係が修復されていないことが顕著となった。 【写真】仲が良かった？頃