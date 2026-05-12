韓国政府が、ウクライナ軍に拘束されている北朝鮮兵捕虜の処遇問題を巡り、ウクライナ側との協議を本格化させていることが明らかになった。韓国外務省は12日、ウクライナのアンドリー・シビハ外相の訪韓日程について協議中であると明らかにし、実現した場合には北朝鮮兵捕虜の韓国行き問題も主要議題になるとの見通しを示した。韓国外務省のパク・イル報道官は同日の定例会見で、「ウクライナ外相の訪韓についてウクライナ側と協議