JR東日本によりますと、湘南新宿ラインの赤羽と池袋の間で信号が故障したため、湘南新宿ラインの新宿より北での運転を見合わせています。また、この影響で京浜東北線も大宮と大船の間の全線で、上下線とも運転を見合わせています。運転再開は、京浜東北線が午後5時ごろ、湘南新宿ラインが午後5時半ごろの見通しです。