2019年に神戸市で指定暴力団「山口組」系組員を銃撃した罪などに問われたものの、1審で無罪を言い渡された「山健組」組長・中田浩司被告の控訴審。 【写真を見る】【速報】「山健組」組長・中田浩司被告に2審も「無罪」2019年に発生の山口組系組員銃撃事件で起訴も1審は「別人が犯人である可能性否定できない」 大阪高裁は5月12日の判決で、検察側の控訴を棄却。中田被告の無罪が維持された形となりました。 ■検察は防犯カメ