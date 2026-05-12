【ドカ食いダイスキ！もちづきさん コラボレーションカフェ2026】 【東京会場】 開催期間：5月28日～7月7日 会場：My Charaful Cafe （東京都千代田区神田淡路町1-4-1 友泉淡路町ビルB1階） 【大阪会場】 開催期間：8月26日～9月27日 【拡大画像へ】 「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」公式Xは、「