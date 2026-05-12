佐藤官房副長官は12日朝の会見で、インクの原料となるナフサについて、「必要な量は確保されている」と強調しました。佐藤官房副長官「印刷用インク、あるいはナフサについて、現時点ではただちに供給上の問題が生じるとの報告は受けておらず、日本全体として必要な量が確保されていると認識しています」関係者によりますと、大手菓子メーカーの「カルビー」は、中東情勢の悪化で印刷用インクの調達が不安定なため、一部商品のパッ