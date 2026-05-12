兵庫県南あわじ市では玉ねぎの収穫作業が最盛期を迎えています。 収穫されたばかりの大きな玉ねぎ。南あわじ市は西日本一の玉ねぎの産地で、5月中旬ごろまで出荷される早生品種は新玉ねぎと呼ばれ、みずみずしくて甘いのが特徴です。 収穫された玉ねぎの根と茎を1つ1つ丁寧に切り取ったあと土の上に並べると、形を確認しながら次々とコンテナに入れられていきます。集荷場に集められた玉ねぎはコンベアに乗せられて大きさ