ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。

５月上旬に、衝撃トレードが実現した。ＤｅＮＡが、今季ここまで２８試合に出場している主戦捕手を放出。前カードの阪神３連戦も２試合でスタメンマスクをかぶっており、デイリースポーツ評論家・関本四十四氏は「交流戦前の早いうちに手を打とうと両球団の思惑が一致したんだろうけど、時期も含めて誰も予想できないな」と驚いた。

ＤｅＮＡの捕手では２２年ドラフト１位・松尾への期待値が大きい。ただ、シーズンを通しての経験値はまだ浅く、関本氏は「ＤｅＮＡは思い切った。よほどピッチャーが欲しかったんだろう。松尾も打撃はいいし、正捕手を任せたい存在。ベテランの戸柱もあと数年は大丈夫というところなんだろうな」と背景を推察。続けて、「やっぱり今季の戦いを見ても、ガタガタっと点を取られる試合もある。パワーピッチャーの尾形は今のチームに最もはまる一人だろうな」とした。

ＤｅＮＡはコックスが左肘手術で今季絶望となり、デュプランティエがコンディション不良で離脱。実績のある伊勢が再調整となるなど中継ぎ投手も手薄で、１１日まで勝率５割で４位からの浮上を狙うチームにとって投手力強化が急務だった。

一方、ソフトバンクは大物捕手を欲しがっていた。一昨年に甲斐が巨人へＦＡ移籍し、昨季は海野を中心に日本一となった。今季も海野、谷川原らがマスクをかぶっていたが、絶対的な柱になり得る山本が候補に挙がったとみられる。また、城島健司ＣＢＯはレギュラークラスを交換する、メジャー式のトレード実現を狙っていたという。

城島ＣＢＯは球団を通じて、「山本選手はプレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントのひとつと考えていたホークスとしては、注目していた選手のひとりでした」とコメント。「野球選手としての実績やまさに脂がのった年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています」と続けた。

関本氏は「ソフトバンクとしてはやはり甲斐が抜け、柱が欲しかったんだろうな。まだ山本は２７歳で若い。尾形ともうひとりということで、ポテンシャルを秘めた井上をつけたんだろうな」。パンチ力のある打撃が売りの井上は花咲徳栄から２０年度ドラフト１位で入団したが、通算２８試合の出場。伸び悩みが見え、今季も１軍出場していなかった。

関本氏は「壁に当たっている選手が環境を変えてパッと視界が開けることはあるからな。そういう意味でも井上にはチャンス。選手層の厚い王者ソフトバンクが、山本の価値を高く買っているんだろう」とも語った。衝撃トレードの行方がペナントレースにどう左右していくのか、注目が集まりそうだ。