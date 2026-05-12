11日夕方、浜松市中央区で軽自動車2台が衝突する事故があり80代の女性が死亡しました。警察によりますと、11日午後4時半ごろ、浜松市中央区上石田町の県道で南に向かっていた軽自動車が対向車線を走ってきた軽自動車と正面衝突しました。この事故で南に向かって軽自動車を運転していた浜松市中央区天王町の女性（81）が全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。もう一方の軽自動車を運転していた女性（43）は胸を打ち