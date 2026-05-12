【モデルプレス＝2026/05/12】元AKB48でタレントの西野未姫が5月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新居を披露し、家具の組み立てや部屋作りに励む様子を公開した。【写真】臨月迎えた27歳元AKB「キングサイズベッドすごい」広々新居公開◆西野未姫、新居を「大改造」西野は「【部屋大改造】家具を買ったので西野家みんなで新居改造したのにまさかの結果でした」と題した動画を更新。「ベッドフレームが届いたので、組み立てて