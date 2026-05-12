乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日刊）から、先行カットが公開された。 【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、先行カット＆表紙 このたび公開された先行カットは、部屋着姿でチョコレートを嗜む姿を捉えた一枚。「暮らすように旅する」をテーマに、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影された1枚。リラックス感がありながら