タレント・影山優佳の初エッセイ集『影まで愛して』が、7月30日にマガジンハウスから発売されることが決定した。5月10日より予約販売がスタートしている。 【写真】影山優佳『影まで愛して』（マガジンハウス）書影 本書は、アイドルグループ卒業後に俳優として活動する影山優佳による初のエッセイ集。「本当の自分＝影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界