12日朝、気象台は落雷と降ひょうに関する情報を発表しました。福岡県では12日夕方から13日明け方にかけて、佐賀県では12日昼すぎから13日明け方にかけて、落雷、突風、降ひょうに注意してください。12日から13日にかけて、九州北部地方の上空約5500メートルにマイナス15℃以下の寒気が流れ込み、大気の状態が不安定となる見込みです。このため、福岡県では12日夕方から13日明け方にかけて、佐賀県では12日昼すぎから13日明け