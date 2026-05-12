１２日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２００円高の６万２６１８円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが９５ドル高と小幅続伸し、ナスダック指数は上伸し最高値を更新した。半導体などハイテク株を中心に米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場は値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１５７円２０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ