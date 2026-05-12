筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。【要注意！】「えっ…知らなかった」これが、ひきこもりの人に絶対にやってはいけない“NG行為”です浜田さんによると、ひきこもりの人の中には発達障害やうつ病などの精神疾患を抱え、障害年金の請求を検討する人もいるといいます。ただし障害