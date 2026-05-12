国家公務員の中にも「キャリア官僚」と「ノンキャリア官僚」と呼ばれる人がいます。仕事内容はどのように違うのか、年収にも差があるのか、一般的にはあまり知られていない部分もあるかもしれません。 本記事では、キャリア官僚とノンキャリア官僚の違いについて、勤務1年目や職務経験がある場合の年収もあわせて紹介します。 「キャリア官僚」と「ノンキャリア官僚」とは キャリア官僚とノンキャリア官僚の違い