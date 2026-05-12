「ナショジオ」塗装の757中部空港の公式SNSアカウントが、同空港に飛来してきた「今は珍しい」飛行機の写真を投稿しました。どのような機体なのでしょうか。【写真】えっ…これが「中部空港に飛来の珍客」全貌です今回飛来してきた機体はボーイング757「TF-LLL」。757は、海外では多くの航空会社が1000機以上を採用したものの、日本の航空会社での導入はゼロ。それゆえ、国内空港ではあまり見られないレア機とされるモデルです