松屋フーズ（東京都武蔵野市）が展開する牛丼チェーン「松屋」の期間限定商品「バターチキンカレー」が、5月12日午前10時から6度目の復活販売します。【何だと！】 「クリームバターカレー」もおいしそう！「バターチキンカレー」50円オフクーポンも？詳細がコレ！バターチキンカレーは、同チェーンのカレーメニューの中で、1、2を争う人気の商品になっています。特長は、濃厚なココナッツミルクとトマトのうまみが広がる