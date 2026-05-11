ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月11日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演した。『週刊文春』が報じる、高市早苗陣営による、自民党のライバル政治家、野党の政治家へのSNSでの誹謗中傷動画の問題について語った。 鈴木純子（文化放送アナウンサー）「