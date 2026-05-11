福岡市は11日、関係機関を集めた防災会議を開き、地域防災計画に新たな防災気象情報を反映させることなどが了承されました。福岡市で開かれた防災会議には、オンラインを含めて40人余りが出席し、地域防災計画の修正について審議しました。会議では法改正や国の防災基本計画の修正に伴い、5月29日から始まる新たな防災気象情報の反映や、福岡市の備蓄状況の公表などが盛り込まれた修正案が示され、了承されました。また、去年10月