ハンガリーで4月12日に行われた選挙で、所属する党が圧勝した際にダンスを披露しネットで話題になった。【映像】まるでクラブ？有力政治家がキレキレダンス披露映像には、ハンガリーの政治家ゾルト・ヘゲドゥス氏が、ハンガリーの国会議事堂前で軽快なダンスを披露し、歓声を浴びる様子が映っている。ヘゲドゥス氏は、新たな政府の保健相の最有力候補だ。そのダンスを今回の新たな首相の就任式でも披露したことにより、会場