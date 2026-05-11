パクチー好きの中には「ああ、いつでもパクチーを持ち歩けたらなあ」と考えている人がいるかもしれません。そんな人に朗報となるスナック菓子を、先日ファミリーマートで発見しました。その名も「パクチーボール」。一口サイズで“パクッ”と食べられるらしい、マニア御用達のスナック菓子を、気になったので食べてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ファミマで発見「パクチーボール」意外とパクチ