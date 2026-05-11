6月12日に開幕するFIFAワールドカップを全104試合ライブ配信する『DAZN』が11日、キックオフカンファレンスを実施した。DAZNアンバサダーを務める成田凌さん、桐谷美玲さん、ドリームリーダーを担う内田篤人さんが登壇。さらにロックバンド『ORANGE RANGE』が書き下ろした番組オリジナルアンセム「1000%」を初公開した。ORANGE RANGEがサッカーアンセムを作成するのは、2006年ワールドカップドイツ大会で使用した「チャンピオ