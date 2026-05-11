チャンピオーネから20年…ORANGE RANGEがサッカーアンセム新作!「サッカーとORANGE RANGEを軸に幼少期を」成田凌さんも歓迎
6月12日に開幕するFIFAワールドカップを全104試合ライブ配信する『DAZN』が11日、キックオフカンファレンスを実施した。DAZNアンバサダーを務める成田凌さん、桐谷美玲さん、ドリームリーダーを担う内田篤人さんが登壇。さらにロックバンド『ORANGE RANGE』が書き下ろした番組オリジナルアンセム「1000%」を初公開した。
ORANGE RANGEがサッカーアンセムを作成するのは、2006年ワールドカップドイツ大会で使用した「チャンピオーネ」以来になる。楽曲を聞いた成田さんも「サッカーとORANGE RANGEを軸に幼少期を過ごしていた。これから毎日流れると思うと気持ちの高ぶりがすごくありますね」と興奮気味に歓迎していた。
ボーカルのHIROKIさんは楽曲に込めた思いを説明。「20年前のチャンピオーネに『サビだけに盛り上がろう』という歌詞があった。ここがピークだという表現をしてしまった。日本代表の今のこの躍進をみると、サビじゃなかった。あくまでも歴史の通過点だったと感じたので、今回は『逆襲のイントロ』という表現も含まれている。ここから歴史が動いていくワクワクを込めました」と話した。
(取材・文 児玉幸洋)
ORANGE RANGEがサッカーアンセムを作成するのは、2006年ワールドカップドイツ大会で使用した「チャンピオーネ」以来になる。楽曲を聞いた成田さんも「サッカーとORANGE RANGEを軸に幼少期を過ごしていた。これから毎日流れると思うと気持ちの高ぶりがすごくありますね」と興奮気味に歓迎していた。
ボーカルのHIROKIさんは楽曲に込めた思いを説明。「20年前のチャンピオーネに『サビだけに盛り上がろう』という歌詞があった。ここがピークだという表現をしてしまった。日本代表の今のこの躍進をみると、サビじゃなかった。あくまでも歴史の通過点だったと感じたので、今回は『逆襲のイントロ』という表現も含まれている。ここから歴史が動いていくワクワクを込めました」と話した。
(取材・文 児玉幸洋)