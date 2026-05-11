メ～テレ（名古屋テレビ） ホテルのラウンジのような空間で健康診断を受けられるクリニックが、名古屋にオープンします。 名古屋市中区の「ザ・ランドマーク名古屋栄」15階に開院したのは、「名古屋栄セントラルクリニック」です。 11日、メディア向けの内覧会が開かれました。 このクリニックは、健康診断を「日常に溶け込む習慣にしたい」がテーマです。 滞在型書店「文喫」とコラボした