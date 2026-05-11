ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（以下「ソニー」）とTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（以下「TSMC」）は5月8日（金）、次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けて、法的拘束力を伴わない基本合意書を締結したと発表した。 本提携に基づき、両社はソニーが過半数の株式を保有する合弁会社の設立を検討する。あわせて、熊本県合志