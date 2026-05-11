2024年の能登半島地震の後、石川県羽咋市の福祉避難所の人件費をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた社会福祉法人「弘和会」の前理事長畝和弘被告（57）の判決で、金沢地裁（藤本思帆音裁判官）は11日、懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年6月）を言い渡した。被告は起訴内容を認め、弁護側は市に不正請求分を返還する意思があると説明していた。藤本裁判官は判決理由で、被告は勤務実態がないことを認識しながら、不正請求を