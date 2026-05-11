幸楽苑が“史上最辛”をうたう新メニュー「会津レッド」を、5月16日に期間限定で発売します。名前からしてすでに強そうですが、同社の歴史の中でも最も辛い一杯になるとのこと。価格は830円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「会津レッド」は、会津名物として知られる「馬刺しの辛みそ」に着想を得て開発された商品。唐辛子とニンニクを組み合わせたクセになる味わいを、ラーメンとして再構築し