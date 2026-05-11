幸楽苑が“史上最辛”をうたう新メニュー「会津レッド」を、5月16日に期間限定で発売します。

名前からしてすでに強そうですが、同社の歴史の中でも最も辛い一杯になるとのこと。価格は830円（税込）です。

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「会津レッド」は、会津名物として知られる「馬刺しの辛みそ」に着想を得て開発された商品。唐辛子とニンニクを組み合わせたクセになる味わいを、ラーメンとして再構築したといいます。

真っ赤なスープは、見るからに危険信号。ニラ、もやし、きくらげ、そぼろといった具材に中太麺を合わせ、辛さだけでなく食べ応えもしっかり確保しています。汗をかきながらもクセになる、「渾身のオリジナル旨辛醤油らーめん」に仕上がっているそうです。

なお、幸楽苑自身も「大変辛い商品です」と注意喚起しており、辛いものが苦手な人は注意が必要です。

単品のほか、セットメニューも用意されており、「会津レッド 餃子セット」は通常1110円のところ1030円（税込）、「会津レッド チャーハンセット」は通常1200円のところ1130円（税込）、「会津レッド ミックスセット（餃子＋チャーハン）」は通常1480円のところ1330円（税込）で提供されます。

販売は全国の幸楽苑店舗で実施。ただし、「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンの取り扱いがないとのことです。

夏に向け、刺激を求めるラーメンファンの挑戦欲をくすぐりそうな新メニュー。幸楽苑の“本気の激辛”がどこまで辛いのか、気になるところです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051106.html