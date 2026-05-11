中国のSNS・小紅書（RED）に10日、「日本の新幹線は中国の高速鉄道よりも快適なのか？」との投稿があり、大きな反響が寄せられている。投稿者は、HelloTalk（ハロートーク。ネイティブスピーカーとチャットなどを通じて言語を学ぶことができるサービス）で知り合った日本人女性が「新幹線の駅弁は芸術品みたい」「座席の間隔が広くて足を組める」「車内はとても静か」「ダイヤは秒単位で正確で、遅延はほとんどない」などと大絶賛