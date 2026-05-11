芝浦工業大学は、大宮キャンパスが所在するさいたま市と、地域課題への迅速な対応および地域社会の発展を目指した包括連携協定を締結した。清水勇人さいたま市長(右)と山田純学長(左)大学が持つ専門的な知見を市というフィールドで活用することで、活力ある個性豊かな地域形成と学術の振興を図る。同協定による連携分野は、産業・経済の振興や雇用の創出をはじめ、スポーツ・文化芸術、健康福祉、防災・安全、まちづくり、教育・子