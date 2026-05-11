ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。『時計じかけのマリッジ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○夏菜「これ見ていいやつ!?」第1話でデート相手に合鍵を渡さず厳しい決断を下した現役アナウンサーのゆかは、次なる相手に大手企業に勤める会社員兼モデルのS・リョウ(29歳)を指名した。朝イチで名古屋から新幹線で駆けつけたという彼との初対面で、ゆかは「爽やかなイケメンでした」