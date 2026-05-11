Image: Adriano Contreras / Gizmodo US 今月の19日、20日に開催されるGoogleの開発者向けカンファレンスGoogle I/O。それに先立ち、より一般ユーザー向けの内容となるThe Android Showが12日に開催されます。どちらの発表会でも、メインとなるのはモバイルOS、Androidのアップデートでしょう。すでにGoogleの中の人が過去最大のアップデートの1つになると発言しており、かなりの大型アプデ