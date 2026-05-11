BTS・JIMINとの熱愛説で世間を騒がせた女優ソン・ダウンが、約9カ月ぶりに沈黙を破った。JIMINの所属事務所が「現在は交際していない」と説明して以降、久々となる近況投稿だった。【画像】ソン・ダウン、JIMINの“顔出し”動画を投稿ソン・ダウンは5月10日、自身のインスタグラムのストーリーに「みなさん、お元気ですか？ 私は元気に過ごしています」という文言とともに、1本の動画を公開した。公開された映像には、ソン・ダウン