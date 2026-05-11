BTS・JIMINとの“現在の交際”を否定されてから9カ月…韓国女優が沈黙破る「私は元気に過ごしています」

BTS・JIMINとの熱愛説で世間を騒がせた女優ソン・ダウンが、約9カ月ぶりに沈黙を破った。

JIMINの所属事務所が「現在は交際していない」と説明して以降、久々となる近況投稿だった。

【画像】ソン・ダウン、JIMINの“顔出し”動画を投稿

ソン・ダウンは5月10日、自身のインスタグラムのストーリーに「みなさん、お元気ですか？ 私は元気に過ごしています」という文言とともに、1本の動画を公開した。

公開された映像には、ソン・ダウンが漢江（ハンガン）周辺へ出かけたような様子が収められていた。

この投稿は、JIMINとの現在の交際が否定されて以降、沈黙を続けていたソン・ダウンによる久しぶりの近況報告だけに、注目を集めている。

（写真提供＝OSEN、ソン・ダウンSNS）ソン・ダウン

2人の熱愛説は2022年から何度か浮上した。2024年には、ソン・ダウンが自身のSNSにBTSのTシャツや、「ジミン・ダウン」と名前が刻まれたイヤホンケースの写真などを掲載後に削除し、疑惑を呼んだこともあった。

さらに昨年8月、ソン・ダウンは自身のTikTokアカウントに、JIMINを思わせる男性との“デート映像”を公開し、大きな騒動を呼んだ。

これを受け、JIMINの所属事務所BIGHIT MUSICは同年8月31日、公式報道資料を通じて「アーティストは相手側と過去に好感を持って関係を続けていたことはあるが、それは数年前のことであり、現在は交際していない」との立場を明らかにした。

なお、ソン・ダウンは2011年にドラマ『負けたくない！』で女優デビューし、2018年に恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2で顔を知られるようになった。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。